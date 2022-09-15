Зеленский сообщил, что Киев договаривается о поставках систем ПВО с пятью странами 15 сентября, 21:06 Зеленский сообщил, что Украина настроена активно работать по вопросу предоставления ПВО (Фото:пресс-служба президента)

Украина ведет переговоры о поставках систем ПВО с США, Германией, Италией, Францией ​​и Израилем.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с представителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба президента.

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«Мы ожидаем несколько систем IRIS-T. Пока не получили ни одной. Так же, как от США мы ожидаем — и благодарны за поддержку этого процесса — NASAMS», — сообщил украинский лидер.

Он добавил, что Украина настроена активно работать по вопросу предоставления ПВО с такими странами как Франция, Италия, Германия. По его словам, Украина также ведет переговоры о системах ПВО с Израилем, но пока не получила положительную реакцию.

«Государств, которые могут гарантировать нам с вами закрытие неба, по крайней мере с точки зрения ПВО, не так много. И вокруг этих государств и нужно решать этот вопрос», — объяснил он.

Ранее координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщал, что в ближайшие дни Белый дом объявит новый пакет военной помощи украинской армии.

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