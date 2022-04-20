«В ближайшее время». Зеленский сообщил, что Франция передаст Украине оружие

20 апреля, 22:17
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев ожидает поставок французского оружия «в ближайшее время».

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«Что касается деталей, то я не готов об этом говорить, но есть вещи, которых мы ждем. Мы получили сигнал, что это станет возможным в ближайшее время», — сказал он в интервью BFMTV.

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Зеленский также добавил, что благодарен Франции за то, что уже сделано.

Также, по словам президента, обещанные Украине Пентагоном истребители еще не были получены.

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Ранее Зеленский говорил: если бы Украина получила доступ ко всему оружию, в котором нуждается, которое есть у партнеров и сопоставимо с оружием, используемым российскими оккупантами, — украинские защитники бы уже закончили войну.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Оружие Война в Украине Владимир Зеленский

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