«В ближайшее время». Зеленский сообщил, что Франция передаст Украине оружие 20 апреля, 22:17 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев ожидает поставок французского оружия «в ближайшее время».

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«Что касается деталей, то я не готов об этом говорить, но есть вещи, которых мы ждем. Мы получили сигнал, что это станет возможным в ближайшее время», — сказал он в интервью BFMTV.

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Зеленский также добавил, что благодарен Франции за то, что уже сделано.

Также, по словам президента, обещанные Украине Пентагоном истребители еще не были получены.

Ранее Зеленский говорил: если бы Украина получила доступ ко всему оружию, в котором нуждается, которое есть у партнеров и сопоставимо с оружием, используемым российскими оккупантами, — украинские защитники бы уже закончили войну.

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