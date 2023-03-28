Зеленский в ближайшее время может посетить Варшаву
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может посетить Варшаву.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Radio Wnet.
«Я думаю, что это произойдет в ближайшее время, но давайте не торопиться. Мы точно не будем анонсировать этот визит, как обычно бывает во время визитов других глав государств. В случае с президентом Зеленским, такое объявление не будет сделано из соображений безопасности», — сказал Яблоньский.
По его словам, между лидерами Польши и Украины продолжаются очень интенсивные контакты.
Ранее Зеленский провел переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой, в ходе которых анонсировал подготовку «к важным мероприятиям».