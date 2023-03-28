Зеленский в ближайшее время может посетить Варшаву 28 марта, 11:11 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может посетить Варшаву.



Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Radio Wnet.

«Я думаю, что это произойдет в ближайшее время, но давайте не торопиться. Мы точно не будем анонсировать этот визит, как обычно бывает во время визитов других глав государств. В случае с президентом Зеленским, такое объявление не будет сделано из соображений безопасности», — сказал Яблоньский.

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По его словам, между лидерами Польши и Украины продолжаются очень интенсивные контакты.

Ранее Зеленский провел переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой, в ходе которых анонсировал подготовку «к важным мероприятиям».