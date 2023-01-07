Слова россиян о прекращении огня оказались лживыми — Зеленский 7 января, 20:57 Зеленский отметил лживость путинских заявлений о прекращении огня (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слова руководства РФ о якобы прекращении огня оказались лживыми.

«Мир сегодня еще раз смог убедиться, насколько лживы любые слова любого уровня, звучащие из Москвы. Они что-то говорили о якобы прекращении огня… Но реальность — это российские снаряды, которые снова били по Бахмуту и другим украинским позициям», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении в субботу, 7 января.

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«Еще раз подтвердилось: только изгнание российских оккупантов с украинской земли и ликвидация любых возможностей России давить на Украину и всю Европу будет означать восстановление тишины, безопасности и мира», — отметил он.

По его словам, «ради этого работаем мы, именно на это направлена помощь наших партнеров, именно такую цель сейчас имеет весь цивилизованный мир».

5 января Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессора РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Это решение он озвучил после соответствующего «предложения» главы РПЦ Кирилла.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что страна-террорист Россия прикрывается Рождеством и хочет подогнать свою технику и солдат поближе к украинским позициям.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что «временное перемирие» может начаться тогда, когда российский агрессор покинет территорию Украины.

Аналогичную позицию высказали и страны-партнеры Украины.

Уже через несколько минут после якобы начала действия «перемирия» стало известно о российском обстреле Херсона, в результате которого погиб спасатель. Также оккупанты ударили, в частности, по Краматорску и Кураховому в Донецкой области и одному из населенных пунктов Луганщины.

6 января оккупационные войска РФ обстреляли артиллерией Бахмут, в результате чего погибли двое гражданских и еще 13 человек были ранены.