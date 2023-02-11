Зеленский спрогнозировал, когда Украина вступит в ЕС и НАТО 11 февраля, 15:06 Зеленский спрогнозировал, когда Украина вступит в НАТО и ЕС (Фото:Daina Le Lardic / European Union 2023 / Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский прогнозирует, что Украина может вступить в Евросоюз через два года, а в НАТО — после окончания войны с Россией.



Об этом он сказал во время выступления на саммите, организованном банком JP Morgan.

«Сегодня есть некоторые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно 10 лет. Но они в большей степени знают нас и иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии. Поэтому мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года», — отметил он.

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Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в гарантиях безопасности, и выразил уверенность в скорейшем членстве в НАТО после победы.