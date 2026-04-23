Зеленский раскрыл, куда направят 90 млрд евро из репарационного кредита

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает разблокирования 90 млрд евро, которые планируют направить прежде всего на социальную поддержку, укрепление армии и развитие производства вооружения.

Об этом он сообщил журналистам в четверг, 23 апреля.

Зеленский отметил, что первый транш средств ожидают получить уже в конце мая или в начале июня.

По его словам, полученные деньги планируют направить на социальную поддержку населения, развитие оборонной промышленности — в частности производство дронов и средств РЭБ — а также дефицитное оружие у партнеров.

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«Работаем и над следующими санкциями, верим, что все будет разблокировано. Украина сделала все, что обещала в сроки, которые обещала», — добавил президент.

22 апреля сообщалось, что послы ЕС на заседании согласовали выделение Украине кредита на 90 млрд евро и одобрили 20-й пакет санкций против России. Окончательное утверждение решений ожидается после письменной процедуры Совета ЕС, которая должна завершиться 23 апреля.

Ранее законодательный акт об изменениях регламента для предоставления кредита Украине, а также 20-й пакет санкций против РФ блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пользуясь необходимостью единогласного решения. Он требовал возобновить работу нефтепровода Дружба, поврежденного в результате российской атаки в январе. По этому нефтепроводу Венгрия и Словакия получали российскую нефть.

13 апреля Петер Мадьяр, лидер венгерской оппозиционной партии Тиса, которая победила на парламентских выборах, заявил, что поддерживает соглашение по кредиту для Украины на 90 млрд евро, которое предусматривало возможность отказа Венгрии от финансирования.

22 апреля сообщалось, что Украина закончила ремонт нефтепровода Дружба и возобновила его работу.

