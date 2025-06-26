Зеленский в Гааге: Путин и все военные преступники должны предстать перед судом

Он также обратился к участникам ПАСЕ с призывом не уменьшать поддержку (Фото: REUTERS/Toby Melville)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что все российские военные преступники, включая диктатора Владимира Путина, должны предстать перед судом.

Об этом он сказал во время выступления на саммите НАТО в Гааге, сообщает РБК-Украина.

«Сегодняшняя договоренность о создании трибунала — это только начало. Теперь мы должны сделать реальные шаги, чтобы правосудие заработало. Нужно мощное политическое сотрудничество, чтобы каждый российский военный преступник предстал перед судом, включая Путина», — подчеркнул президент.

Реклама

Глава государства подчеркнул, что правосудие должно действовать так, чтобы нигде в мире не осталось убежища для преступников, которые совершали преступления агрессии. Гаага, по его словам, является идеальным местом для осуществления справедливости.

Он также обратился к участникам ПАСЕ с призывом не уменьшать поддержку и оставаться лидерами в продвижении правосудия. Зеленский отметил, что привлечение к ответственности является принципиальным элементом защиты человеческих жизней и международного порядка.

«Правосудие должно установить четкий принцип: ни одно проявление агрессии не будет оставлено без ответа. Это должно быть зафиксировано, осуждено и наказано», — добавил он.

Президента Владимира Зеленского, который также прибыл в Гаагу, не пригласили на закрытую встречу лидеров НАТО. Радио Свобода писало, что для украинского президента организуют «мини-саммит» с участием лидеров Франции, Германии, Польши, Италии и Великобритании, а также генсека НАТО 25 июня.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на полях саммита НАТО в Гааге 25 июня длилась около 50 минут.

По словам источника Radio NV, в планах украинского президента было поднять две темы: покупку ПВО для Украины и санкции против РФ.

Дональд Трамп позже отметил, что его встреча с Зеленским была "очень приятной", хотя в прошлом у них «были немного трудные времена».