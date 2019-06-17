Зеленский с французскими бизнесменами говорил о масштабном проекте электростанции в Чернобыле Вчера, 21:44 Цей матеріал також доступний українською АП Зеленский находится с официальным визитом в Париже. АП

17 июня во время официального визита во Францию президент Украины Владимир Зеленский встретился с флагманами французского бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Я сделаю все возможное, чтобы вы нашли место на украинском рынке», — заверил Зеленский.

В частности, речь идет о приглашении на рынок крупных французских автомобильных компаний, масштабный проект электростанции в Чернобыльской зоне, расширение сетей гипермаркетов, логистические и транспортные проекты.

Он отметил, что новая украинская власть будет работать над улучшением инвестиционного климата и защитой бизнеса.

В то же время от французских предпринимателей ожидается «качественный товар, честная конкуренция и локализация, чтобы в Украине были созданы рабочие места».

В понедельник, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Париже.