«Абсолютно открытая игра». Зеленский объяснил, зачем лидеры Норвегии и Финляндии звонили Путину и что согласовали с Украиной до этого

«Ночью на вторник [27 октября] у меня был разговор с премьер-министром Норвегии [Йонасом Гаром Стере] и президентом Финляндии [Александром Стуббом] в продолжение нашей встречи в Осло и перед их контактом с российской стороной [Путиным]. Мы проговорили тематику. В принципе, у нас был бриф в Осло по тематике предстоящей трехсторонней встречи переговорных групп в ноябре в Абу-Даби. И они хотели проговорить это со мной и потом с лидером России», — рассказал Зеленский на встрече с журналистами 27 октября.

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По его словам, утром во вторник Стубб и Стере во время звонка Путину «озвучили нашу позицию, услышали его видение».

Президент Украины подчеркнул, что контакты с Путиным проходят после того, как его прошлогодняя встреча с Дональдом Трампом на Аляске фактически сняла дипломатическую изоляцию с России.

«После Аляски уже были коммуникации европейцев. Просто не так открыто, как это сделали лидеры Норвегии и Финляндии. Все понимают, что были коммуникации на уровне советников по нацбезопасности, на уровне разведок. Кроме Европы коммуникировали и Турция, и страны Ближнего Востока. То есть, это происходит. Были коммуникации некоторых людей, о которых мы потом узнали уже после того, как они состоялись. А здесь совершенно открытая игра — заблаговременное обсуждение, полный бриф, прозрачные задания. Финляндия и Норвегия показывают, что хотят открыть еще какой-то канал коммуникации, чтобы Европа могла получать информацию не только через США и чтобы Россия могла слышать определенные вещи напрямую», — резюмировал Владимир Зеленский.

Сразу после разговора с Путиным скандинавские лидеры позвонили Зеленскому и рассказали об итогах разговора. «В принципе, передали то, что якобы есть ощущение, что россияне серьезно настроены на встречу в Абу-Даби. Тематикой должны быть следующие вопросы: первые деэскалационные шаги, главные приоритеты для украинской стороны — в частности, безопасность, и вообще окончание этой войны», — уточнил президент Украины.

По его словам, во время встречи технических групп в Абу-Даби Украина надеется «на результат или шаги к такому результату» в плане деэскалационных шагов относительно энергетики и моря, относительно обмена пленными и их возвращения домой, а также относительно того, в каком формате может состояться трехсторонняя встреча на уровне лидеров.

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«Это адженда с нашей стороны, которую мы обсуждали с нашими американскими партнерами. Безусловно, важный вопрос гарантии безопасности для Украины. Есть такой запрос к американцам и европейцам от нас. И Россия поднимает такой же вопрос, что им тоже нужны гарантии безопасности. Это то, что сегодня известно. У Финляндии и Норвегии также будет коммуникация с советниками по вопросам нацбезопасности других стран Европы, другими партнерами, чтобы дать бриф о разговоре», — добавил Зеленский.

Зеленский напомнил, что звонок Путину являлся собственной инициативой лидеров Норвегии и Финляндии. «В своем официальном сообщении они так и отметили, что Норвегия и Финляндия представляют Норвегию и Финляндию. И говорят не просто как европейские страны, а как страны-соседи России. И это справедливо, что они делятся этой информацией со всеми европейцами и обсуждают адженду с Украиной, Европой, Соединенными Штатами. Они хотят играть большую роль. У нас действительно очень хорошие отношения с этими странами. Они действительно помогают, ЕС и Европа в более широком кругу, потому что Норвегия не является членом Евросоюза», — добавил президент Украины.

По его мнению, когда речь идет о гарантиях безопасности для Украины, Финляндия и Норвегия считают, что для них позиция РФ также является серьезным вызовом — «как для соседей России и как для европейских стран и как для серьезных наших партнеров». «Они хотят принимать большее участие. Я положительно отношусь к этим лидерам и к этим странам — мы им благодарны. Формат их коммуникации мне понятен», — подчеркнул Зеленский.

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Телефонный разговор 27 октября стал первым прямым контактом Стубба с Путиным с момента его избрания на пост президента Финляндии в 2024 году, первым контактом Стере с диктатором с тех пор, как он стал премьер-министром Норвегии в 2021 году, а также первым прямым контактом Путина с европейскими лидерами с момента встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо 9 мая. Последним среди звонивших Путину лидеров ЕС был президент Франции Эммануэль Макрон в июле 2025 года.

Стере заявил, что разговор длился 90 минут вместо запланированных 20 минут. По данным источников Financial Times, осведомленных с деталями звонка, большую часть телефонного разговора Путин читал скандинавским лидерам «лекцию» о средневековой истории древних славян. Путина, чтобы понять, насколько серьезно он настроен на диалог с Европой, сказал один из источников. При этом перспектива немедленного прекращения огня — главное требование Украины практически не обсуждалась, добавили собеседники издания. Стубб и Стере решили не прерывать историческую «лекцию» Путина — чтобы понять, насколько серьезно он настроен на диалог с Европой, сказал один из источников.