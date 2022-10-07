Задача цивилизованного мира. Россия не должна получать прибыль от продажи нефти и газа — Зеленский

7 октября, 01:11
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Цивилизованный мир должен не допускать, чтобы Россия получала прибыль от продажи нефти и газа. ЕС сейчас готовится к внедрению восьмого пакета санкций, касаемо этого.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

«Мы должны сделать так, чтобы ни один нефтедоллар и ни одно газоевро больше не могли пойти на продолжение российской войны против Украины и всего мира», — сказал глава государства.

Видео дня

Зеленский отметил, что ЕС сейчас готовится к внедрению восьмого пакета санкций, предусматривающего:

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ограничение морской транспортировки российской нефти;

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создание инструментария для ограничения нефтяных доходов государства-террориста

Также президент поблагодарил «весь свободный мир, который работает ради этого результата и создает необходимые экономические альтернативы российским энергоресурсам».

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Газпром Российская агрессия Нефть Роснефть Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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