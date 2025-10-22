Зеленский вместе с первой леди прибыл в Норвегию

Самолет, на борту которого находятся Владимир и Елена Зеленские (Фото: Javad Parsa / NTB / via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Норвегию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет Суспільне .

Как сообщила пресс-служба норвежского правительства, Зеленского в военном аэропорту Гардермуен встретил премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

«Я искренне поздравляю президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Украины Елену Зеленскую. Норвегия поддерживает Украину в ее стремлении к прочному и справедливому миру, которого заслуживает украинский народ», — сказал он.

Разговор лидеров пройдет в аэропорту из-за ограничений во времени.

Ранее шведское правительство сообщило, что 22 октября президент Украины посетит Швецию. В частности, он встретится с премьер-министром Ульфом Кристерссоном в городе Линчепинг, где расположены оборонные предприятия фирмы Saab.

После встречи Кристерссон и Зеленский проведут совместную пресс-конференцию, на которой сделают заявление по вопросам экспорта продукции военного назначения.