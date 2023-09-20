Два пункта. Зеленский назвал конкретные шаги для прекращения боевых действий в Украине 20 сентября, 19:39 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо сделать для того, чтобы архитектура безопасности была крепкой.

Выступая на Генассамблее ООН он подчеркнул, что необходимо осуществить полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот России, а также вывод всех наемников и квазивоенных формирований России со всей суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года.

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Также Зеленский добавил, что Украина должна получить полный контроль над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

«Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результат честное, надежное и полное прекращение боевых действий», — заявил он.

Президент и первая леди Украины находятся с визитом в США. 19 сентября Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН, призвал восстановить действие Устава ООН и поддержать украинскую формулу мира.

