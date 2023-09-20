Два пункта. Зеленский назвал конкретные шаги для прекращения боевых действий в Украине

20 сентября, 19:39
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо сделать для того, чтобы архитектура безопасности была крепкой.

Выступая на Генассамблее ООН он подчеркнул, что необходимо осуществить полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот России, а также вывод всех наемников и квазивоенных формирований России со всей суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года.

Видео дня

Также Зеленский добавил, что Украина должна получить полный контроль над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Читайте также:
«Ставки визита очень высоки». Что Владимир Зеленский должен сказать на Совбезе ООН Лаврову и другим — интервью с Климкиным

«Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результат честное, надежное и полное прекращение боевых действий», — заявил он.

Президент и первая леди Украины находятся с визитом в США. 19 сентября Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН, призвал восстановить действие Устава ООН и поддержать украинскую формулу мира.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Генассамблея ООН Владимир Зеленский Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X