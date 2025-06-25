Зеленский встретился с лидерами стран формата Е5 и генсеком НАТО: обсудили усиление ПВО от шахедов и давление на РФ

Зеленский провел встречу с лидерами Германии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и Генсеком НАТО (Фото: Офис президента)

Во время саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидерами стран формата E5 — Германии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, а также с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом глава государства сообщил в среду, 25 июня, в Telegram.

По его словам, основное внимание во время переговоров уделили усилению воздушной обороны Украины. В частности, речь шла о поставках систем ПВО и средств перехвата дронов типа Shahed.

Отдельно лидеры обсудили усиление санкционного давления на Россию. Зеленский отметил, что РФ продолжает активные наступательные действия и не демонстрирует намерений прекратить войну.

Именно поэтому, по его словам, необходимо работать по энергетическому и банковскому секторам РФ, против теневого флота и вводить вторичные санкции.

«Важна поддержка нашего народа, наших воинов — действительно героических людей. Противовоздушная оборона, учебные миссии с реактивными самолетами и новые пакеты помощи — спасибо», — написал президент.

24−25 июня в Гааге проходит саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Главной темой, как предполагали СМИ, вероятно, стала ситуация на Ближнем Востоке.

Президента Владимира Зеленского, который также прибыл в Гаагу, не пригласили на закрытую встречу лидеров НАТО. Радио Свобода писала, что для украинского президента организуют «мини-саммит» с участием лидеров Франции, Германии, Польши, Италии и Великобритании, а также генсека НАТО 25 июня.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на полях саммита НАТО в Гааге 25 июня длилась около 50 минут.

По словам источника Radio NV, в планах украинского президента было поднять две темы: покупку ПВО для Украины и санкции против РФ.

Дональд Трамп позже отметил, что его встреча с Зеленским была "очень приятной", хотя в прошлом у них «были немного трудные времена».