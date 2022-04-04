«Мечтаю, чтоб Украина была свободная, как вы на сцене». Зеленский рассказал о войне на Грэмми 4 апреля, 06:28 Цей матеріал також доступний українською Выступление Зеленского на Грэмми (Фото:REUTERS/Mario Anzuoni)

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на 64-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми. Он рассказал о том, что происходит в стране, и чем, в частности, занимаются музыканты.

Об этом пишет CNN.



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«Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисовали летящие ракеты, а не падающие звезды. Более 400 детей получили ранения и 153 ребенка погибли. И мы никогда не увидим, как они рисуют», — сказал Зеленский.

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Он добавил, что война не позволяет нам выбирать, кто выживет, а кто останется в вечной тишине.

«Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов, — сказал он. — Они поют для раненых. В госпиталях».

Он добавил, что «музыка все равно прорвется», и рассказал об Украине, защищающей свою свободу: «Жить. Любить. Звучать».

Зеленский призвал тех, кто слушает: «Говорите правду о войне. В своих соцсетях. По телевизору. Поддержите нас чем можете. Любым. Но не молчать».

«И тогда наступит мир. Все наши города разрушает война», — сказал он. «Чернигов, Харьков, Волноваха, Мариуполь и другие. Это уже легенды. Но я мечтаю, чтобы они были живыми. И свободными. Свободными, как вы на сцене Грэмми».

За его выступлением последовало выступление под руководством певца Джона Ледженда и нескольких украинских исполнителей песни Легенды Free.

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