«Трамп очень хорошо информирован». Зеленский рассказал детали своего телефонного разговора с президентом США

4 июля, 17:33
Поделиться:
Владимир Зеленский поговорил с Трампом 4 июля (Фото: Zelenskiy / Official / Telegram)

Владимир Зеленский поговорил с Трампом 4 июля (Фото: Zelenskiy / Official / Telegram)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 4 июля, рассказал детали телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. В частности, они обсудили российские воздушные удары и ситуацию на фронте.

«Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд», — написал Зеленский на своей странице в Telegram.

Читайте также:
В Кремле отреагировали на заявления Трампа, что он «очень разочарован» разговором с Путиным

Также, по словам украинского президента, они поговорили о возможностях оборонной промышленности и о возможностях совместного производства. Он добавил, что Украина готова к прямым проектам с США и считает, что это «чрезвычайно нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий».

Реклама

«Обсудили взаимные закупки и инвестиции. Обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации и совместной работы с Америкой и другими партнерами. Спасибо!» — говорится в Telegram Зеленского.

Читайте также:
«РФ остановится, если получит по зубам». Что показал едва ли не первый содержательный разговор Трампа с Путиным и готовы ли США перейти к действиям — Леонов

Ранее журналист Барак Равид со ссылкой на источники сообщал, что Трамп и Зеленский обсудили усиление российских ударов по Украине и поставки систем ПВО. Разговор длился примерно 40 минут.

Ранее Дональд Трамп заявил, что разочарован телефонным разговором с российским диктатором Владимиром Путиным, и анонсировал разговор с президентом Украины.

Читайте также:
Томас Фридман
Томас Фридман
Все больше вопросов. Что делает Трамп?

«Я очень разочарован разговором, который я имел сегодня [3 июля] с Путиным… Я не думаю, что он хочет остановиться, и это очень плохо», — отметил президент США.

Очередной телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся 3 июля. Впоследствии американский лидер заявил, что ему не удалось достичь «никакого прогресса» по прекращению огня в Украине.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   США Российская агрессия Белый дом Дональд Трамп Война России против Украины Владимир Зеленский

Поделиться:
Загрузка...
Новости из Израиля
В ответ на угрозы лидера «Хизбаллы» власти Ливана готовят судебное дело против него
Показать ещё новости
Главная Radio NV NV Премиум Аудіо Мой профиль

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies