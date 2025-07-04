«Трамп очень хорошо информирован». Зеленский рассказал детали своего телефонного разговора с президентом США

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 4 июля, рассказал детали телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом . В частности, они обсудили российские воздушные удары и ситуацию на фронте.

«Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд», — написал Зеленский на своей странице в Telegram.

Также, по словам украинского президента, они поговорили о возможностях оборонной промышленности и о возможностях совместного производства. Он добавил, что Украина готова к прямым проектам с США и считает, что это «чрезвычайно нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий».

«Обсудили взаимные закупки и инвестиции. Обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации и совместной работы с Америкой и другими партнерами. Спасибо!» — говорится в Telegram Зеленского.

Ранее журналист Барак Равид со ссылкой на источники сообщал, что Трамп и Зеленский обсудили усиление российских ударов по Украине и поставки систем ПВО. Разговор длился примерно 40 минут.

Ранее Дональд Трамп заявил, что разочарован телефонным разговором с российским диктатором Владимиром Путиным, и анонсировал разговор с президентом Украины.

«Я очень разочарован разговором, который я имел сегодня [3 июля] с Путиным… Я не думаю, что он хочет остановиться, и это очень плохо», — отметил президент США.

Очередной телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся 3 июля. Впоследствии американский лидер заявил, что ему не удалось достичь «никакого прогресса» по прекращению огня в Украине.