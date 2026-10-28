«Когда Путин лжет, мы это чувствуем». Зеленский объяснил разногласия с Трампом по поводу завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разделяет со стремлением президента США Дональда Трампа завершить войну , однако объяснил, что у них разные взгляды на пути достижения этой цели.

Об этом он сказал в интервью The Sun, отрывок из которого опубликовал в своем Telegram 28 октября.

«Моя философия заключается в том, что Путин — глубоко советский человек, как по своей реальности, так и по менталитету. Мы это знаем, потому что мое поколение родилось в Советском Союзе. Когда Путин лжет, мы это чувствуем. Мы столько лет были соседями с россиянами. Именно поэтому я думаю, что мы понимаем россиян лучше, чем Соединенные Штаты», — подчеркнул президент.

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Зеленский пояснил, что США могут обсуждать с Россией различные вопросы, касающиеся глобальной безопасности, в то время как Украина глубже понимает мотивы российских военных и гражданских лиц, в частности их страх перед наказанием со стороны Путина.

Он добавил, что по некоторым вопросам Трамп поддерживал Украину, а по другим их позиции различались.

28 октября Зеленский сообщил, что США в ходе мирных переговоров предлагали создать буферную или демилитаризованную зону по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе, а также демилитаризовать часть Кинбурнской косы, которая могла бы остаться под контролем Украины. По его словам, стороны также обсуждали Запорожскую АЭС и обмен территориями, однако на данный момент прогресса в территориальном вопросе нет.

Ранее Зеленский сообщал, что РФ оккупировала менее 20% украинской территории. Президент подчеркивал, что готов к мирному соглашению, предусматривающему заморозку боевых действий вдоль нынешней линии фронта. При этом Киев никогда не признает оккупированные территории российскими. Зеленский также неоднократно отмечал, что российские требования выходят далеко за пределы Донбасса.

ISW подтверждал, что Путин стремится к полной капитуляции Украины, а его территориальные требования выходят за пределы Донецкой и Луганской областей. В то же время госсекретарь США Марко Рубио считает, что война в Украине «на самом деле касается Донбасса», который РФ не может захватить.