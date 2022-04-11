Шокированы уровнем жизни. Загнанные в бедность российские солдаты вывозили из Украины все, что представляет любую ценность — Зеленский 11 апреля, 12:28 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Chung Sung-Jun/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские солдаты, десятилетиями загоняемые их государством в бедность и бесправие, были шокированы уровнем жизни украинцев и вывозили все, что представляет хоть какую-то ценность.

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«Попав на войну и зайдя на территорию соседнего государства, десятки тысяч российских военных были просто шокированы нормальностью жизни. Они шокированы городами и селами, в которых люди жили и не бедствовали. Шокированы бытовой техникой в домах. Шокированы тем, что людям хватает нормальной еды», — сказал Зеленский в ходе выступления по видеосвязи перед парламентом Южной Кореи.

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Глава государства заявил, что Россия создает для своих граждан условия тотальной бедности, когда они не могут себе позволить даже самые простые вещи: нормальную еду, образование, обычную бытовую технику, а также условия, когда служба в армии для многих из них — единственный социальный лифт и возможностью получить хотя бы что-то в своей жизни.

Зеленский добавил, что почти сразу российские войска на территории Украины в тех регионах, куда они смогли ворваться, занялись мародерством.

«Они старались вывезти домой, в Россию, все, что представляет какую-либо ценность. От стиральных машин до компьютеров. От автозапчастей до одежды. Они просто набивали этим бронетранспортеры, грузовики. Они угоняли машины и пытались вывезти все награбленное», — сказал он.

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Президент сообщил о зафиксированных случаях, когда российские оккупанты доставали из своих бронежилетов защитные пластины, чтобы спрятать в них украденные ноутбуки и планшеты.

«В это невозможно поверить, что человек настолько беден от рождения, что считает будто бы ноутбук ценнее, чем его собственная жизнь на войне. Но именно это мы увидели на своей земле, когда ворвалась российская армия», — сказал он.

По словам Зеленского, война в Украине — это столкновение двух разных миров.

«Мира обычных людей, которые просто жили мирной жизнью, думали о будущем и миром людей, специально унижавшихся своим государством на протяжении десятилетий, специально загнанных в бедность и бесправие, чтобы их власть могла направить на любые авантюры, на любую войну против соседей», — сказал он.

Среди самых заметных военных преступлений, которые российские оккупанты повсеместно совершают в Украине — вопиющее мародерство огромного размаха.

На перехватах разговоров оккупантов слышно, что они шокированы уровнем жизни украинцев.

На одном из перехватов слышно, что захватчик поражен, что украинцы живут гораздо лучше россиян.



«Сыт, обут, одет, везде „безлимит“. Только они живут, я тебе говорю, лучше, чем мы… Тут куча квартир, и ремонты, и х**нты. Я так прикинул, чтоб мне так свою квартиру обставить, мне одному нужно еще лет 10 не пить, и не курить, и есть где-то в столовой в части», — говорит он.

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