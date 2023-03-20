Зеленский о спецтрибунале: Нужно наказание за само преступление агрессии России 20 марта, 23:58 Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский / Instagram)

Президент Владимир Зеленский обсудил инициативу создания спецтрибунала относительно агрессии России против Украины с канцлером Австрии Карлом Негаммером и премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

В вечернем обращении он также поблагодарил Австрию за присоединение к группе, которая готовит создание спецтрибунала относительно агрессии России против

«Поблагодарил и Ирландию — господина премьер-министра за присоединение его государства к этой группе. Круг партнеров, которые готовы работать вместе, чтобы наказать Россию за агрессию, неизбежно расширяется. И делает перспективу наказания все более реалистичной», — заявил он.

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Он также добавил, что военные преступники будут наказаны.

«Недостаточно привлечь к ответственности тех, кто виновен в преступлениях, порожденных агрессией. Нужно также наказание — вполне справедливое и законное — за само первоначальное преступление, породившее все остальные преступления этой войны. Именно это обеспечит специальный трибунал. Каждый день мы приближаем его создание», — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что 20 марта этот вопрос, а также работа с Международным уголовным судом обсуждались в Лондоне на конференции министров юстиции Европы.

2 апреля 2022 года прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС.



Украина призывает создать специальный трибунал для привлечения к ответственности виновных в преступлении российской агрессии против Украины. Создание трибунала поддержали Европарламент и ПАСЕ своими резолюциями.



Дмитрий Кулеба ранее объяснял, что спецтрибунал — фактически единственная возможность привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за преступление агрессии против Украины.