Зеленский после визита в США рассказал Макрону о дипломатических перспективах мира в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский в Париже, 14 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что после визита в США провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом Зеленский сообщил в среду, 29 июля.

«Проинформировал Эммануэля о деталях встреч в Белом доме и Сенате США, а также о перспективах, которые сейчас открываются в дипломатии. Нужно использовать каждый шанс, способный приблизить нас к миру, и мы скоординировали наши возможные шаги», — написал Зеленский в Telegram.

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Лидеры также обсудили подготовку к зиме — поставки пакетов помощи для ПВО и энергетики. Франция будет работать над поиском решений, отметил Зеленский.

Он также сообщил, что предложил Макрону помощь украинских специалистов в ликвидации масштабных пожаров во Франции.

28 июля Зеленский сообщил, что провел встречу с Трампом в Белом доме. Они обсудили лицензии на производство перехватчиков для Patriot, а также другие инициативы, способные усилить оборонные возможности Украины. Встреча лидеров продлилась около часа.

Позже Трамп заявил, что переговоры с украинским президентом прошли «очень хорошо».

Также Зеленский провел закрытую встречу с сенаторами от Республиканской и Демократической партий США, после чего Сенат провел первое процедурное голосование по законопроекту о введении новых санкций против России и Ирана, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм.