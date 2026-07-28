Производство ракет Patriot и поддержка Украины. Зеленский рассказал о результатах встречи с Трампом

28 июля, 18:42
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Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом, 28 июля 2026 года (Фото: Офис президента)

Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом, 28 июля 2026 года (Фото: Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом обсуждался вопрос получения лицензий на производство перехватчиков для ЗРК Patriot.

Об этом он сообщил в своих соцсетях во вторник, 28 июля.

По словам главы государства, он поблагодарил американского лидера за сотрудничество в защите жизней украинцев и поддержку усилий по достижению мира.

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Во время встречи Зеленский также выразил Трампу соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма, назвав его настоящим другом Украины.

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Стороны обсудили вопросы получения лицензий на производство перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также другие инициативы, способные усилить оборонные возможности Украины.

«Также говорили о дипломатии — важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали дальнейшего взаимодействия. Благодарен Соединенным Штатам за твердую поддержку», — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский покинул Белый дом в 17:52 по киевскому времени. Встреча с его американским коллегой Дональдом Трампом длилась около часа.

Помимо встречи с главой Белого дома, в 18:00 по киевскому времени (11:00 по местному времени) Зеленский проведет встречу со своим финским коллегой Александром Стуббом.

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В 19:30 по киевскому времени президент Украины примет участие в национальной церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.

Еще одна встреча запланирована на 01:00 по киевскому времени. Зеленский проведет переговоры с сенаторами — в частности, с соавторами законопроекта, включая Линдси Грэма, — а также с другими представителями Конгресса США.

Издание Financial Times писало, что переговоры Зеленского с Трампом могут стать толчком к возобновлению дипломатических усилий по завершению войны. Кроме того, они могут повысить шансы Киева на получение дальнейшей военной помощи.

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Журналисты писали, что главной задачей украинской делегации во время переговоров должно было стать убеждение Трампа в том, что продолжение поддержки Украины отвечает стратегическим интересам Соединенных Штатов.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot.

Такое заявление американский лидер сделал во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Владимир Зеленский Дональд Трамп ЗРК Patriot США Украина-США

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