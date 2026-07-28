Производство ракет Patriot и поддержка Украины. Зеленский рассказал о результатах встречи с Трампом

Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом, 28 июля 2026 года (Фото: Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом обсуждался вопрос получения лицензий на производство перехватчиков для ЗРК Patriot.

Об этом он сообщил в своих соцсетях во вторник, 28 июля.

По словам главы государства, он поблагодарил американского лидера за сотрудничество в защите жизней украинцев и поддержку усилий по достижению мира.

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Во время встречи Зеленский также выразил Трампу соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма, назвав его настоящим другом Украины.

Стороны обсудили вопросы получения лицензий на производство перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также другие инициативы, способные усилить оборонные возможности Украины.

«Также говорили о дипломатии — важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали дальнейшего взаимодействия. Благодарен Соединенным Штатам за твердую поддержку», — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский покинул Белый дом в 17:52 по киевскому времени. Встреча с его американским коллегой Дональдом Трампом длилась около часа.

Помимо встречи с главой Белого дома, в 18:00 по киевскому времени (11:00 по местному времени) Зеленский проведет встречу со своим финским коллегой Александром Стуббом.

В 19:30 по киевскому времени президент Украины примет участие в национальной церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.

Еще одна встреча запланирована на 01:00 по киевскому времени. Зеленский проведет переговоры с сенаторами — в частности, с соавторами законопроекта, включая Линдси Грэма, — а также с другими представителями Конгресса США.

Издание Financial Times писало, что переговоры Зеленского с Трампом могут стать толчком к возобновлению дипломатических усилий по завершению войны. Кроме того, они могут повысить шансы Киева на получение дальнейшей военной помощи.

Журналисты писали, что главной задачей украинской делегации во время переговоров должно было стать убеждение Трампа в том, что продолжение поддержки Украины отвечает стратегическим интересам Соединенных Штатов.

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8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство ракет для ЗРК Patriot.

Такое заявление американский лидер сделал во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.