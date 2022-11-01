«Русский мир» несет страдания и разруху. Единственным возможным финалом циничной тактики РФ станет ее поражение — Зеленский 1 ноября, 11:52 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «русский мир» несет украинцам боль, страдание и разруху.

«Что несет „русский мир“ украинцам? Ракеты С-300 в жилые дома, общежития, университеты. Боль, страдания и разруха», — говорится в сообщении главы государства в Telegram.

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По словам Зеленского, единственно возможным финалом циничной тактики РФ станет ее поражение.

«Вот такие вы нам предлагаете переговоры? Террористы. Единственным возможным финалом вашей циничной тактики станет поражение и справедливое наказание за все преступления», — отметил он.

В ночь на 1 ноября российские войска обстреляли Николаев ракетами ЗРК С-300, в результате чего пострадал ряд гражданских объектов. Погибла по меньшей мере одна женщина, пять человек ранены.

Обстрел начался около полуночи. В результате ударов:

частично разрушено здание учебного заведения;

полностью разрушен двухэтажный жилой дом;

еще в одном доме из-за попадания боеприпасов и их обломков произошел пожар.