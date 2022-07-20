«Нельзя быть где-то посередине». Зеленский раскритиковал президента Бразилии за его нейтралитет

20 июля, 20:05
Жаир Болсонару (Фото:REUTERS/Adriano Machado)

Жаир Болсонару (Фото:REUTERS/Adriano Machado)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил президенту Бразилии Жаиру Болсонару, что не поддерживает позицию нейтралитета его страны в отношении войны России против Украины.

Об этом сообщает CNN.

Зеленский сказал Болсонару, что хочет «поддержки» от Бразилии.

«Нельзя быть где-то посередине… Я не поддерживаю такую позицию. Я сказал об этом президенту», — добавил он.

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С самого начала вторжения Болсонару избегал осуждения или санкций в отношении России.

«Президент Бразилии сказал мне, что поддерживает Украину, ее суверенитет, но Бразилия занимает позицию нейтралитета», — заявил Зеленский.

14 июля Болсонару заявил, что знает, как урегулировать войну между Россией и Украиной. Он пообещал поделиться своими мыслями с Зеленским.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Бразилия Российская агрессия Владимир Зеленский Жаир Болсонару Война России против Украины

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