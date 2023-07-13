«Понимаем, что хочет по максимуму». В Госдепе рассказали о реакции США на критику Зеленского позиции НАТО

13 июля, 12:08
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Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Официальный представитель Госдепа США Андреа Калан, комментируя реакцию Вашингтона на сообщение президента Владимира Зеленского с резкой критикой НАТО, заявила, что сейчас отношения между двумя странами как никогда прочные.

Об этом она сказала Радио Свобода.

По словам Калан, Украина и США остаются хорошими друзьями и понимают друг друга.

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«Мы все понимаем, что Зеленский делает все возможное, чтобы защищать свою страну и чтобы Украина имела оружие и помощь. Мы понимаем, что он хочет по максимуму. Была возможность во время встречи Зеленского и [президента США] Байдена за закрытыми дверями обсудить реальную ситуацию», — рассказала она.

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Владимир Зеленский по дороге в Вильнюс резко раскритиковал страны НАТО, которые обсуждали формулировки относительно приглашения Украины в Альянс, а не ее членства, и предлагают «условия» для этого приглашения.

Вскоре Politico сообщило, что дипломатов НАТО удивило такое заявление, а 12 июля агентство Bloomberg написало, что членов Альянса разозлила критика со стороны Зеленского и они советуют «остыть».

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На второй день саммита президент Украины заявил, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе хорошие, «но если бы было приглашение в НАТО — они были бы идеальны». По его словам, встреча «сформировала фундамент безопасности Украины».

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США НАТО Джо Байден Владимир Зеленский Саммит НАТО в Вильнюсе

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