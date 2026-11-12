«Даже при посредничестве Трампа». Почему встреча Зеленского и Путина в ближайшее время невозможна и во что играет Кушнер — Денисенко

12 ноября, 13:28
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Путин и Зеленский не встретятся в ближайшее время — Денисенко (Фото: Коллаж NV / Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS / REUTERS/Cathal McNaughton)

Путин и Зеленский не встретятся в ближайшее время — Денисенко (Фото: Коллаж NV / Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS / REUTERS/Cathal McNaughton)

Спецпосланник США Джаред Кушнер заявляет, что личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина была бы полезной для дальнейших переговоров. Уместно ли говорить о ней сейчас, в эфире Radio NV объяснил руководитель аналитического центра Деловая столица Вадим Денисенко.

Вадим Денисенко

Вадим Денисенко

руководитель аналитического центра Деловая столица

Нет, конечно. Никакой встречи в ближайшее время не будет.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Владимир Путин Владимир Зеленский Джаред Кушнер Radio NV встреча Зеленского и Путина

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