«Даже при посредничестве Трампа». Почему встреча Зеленского и Путина в ближайшее время невозможна и во что играет Кушнер — Денисенко
Путин и Зеленский не встретятся в ближайшее время — Денисенко (Фото: Коллаж NV / Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS / REUTERS/Cathal McNaughton)
Спецпосланник США Джаред Кушнер заявляет, что личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина была бы полезной для дальнейших переговоров. Уместно ли говорить о ней сейчас, в эфире Radio NV объяснил руководитель аналитического центра Деловая столица Вадим Денисенко.
Вадим Денисенко
Нет, конечно. Никакой встречи в ближайшее время не будет.