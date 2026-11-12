Путин и Зеленский не встретятся в ближайшее время — Денисенко (Фото: Коллаж NV / Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS / REUTERS/Cathal McNaughton)

Спецпосланник США Джаред Кушнер заявляет, что личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина была бы полезной для дальнейших переговоров. Уместно ли говорить о ней сейчас, в эфире Radio NV объяснил руководитель аналитического центра Деловая столица Вадим Денисенко.