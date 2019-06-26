Зеленский встретился с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Вчера, 22:07 1013 Цей матеріал також доступний українською АП Зеленский обговорил ситуацию на Донбассе АП

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время встречи обсудили широкий круг вопросов сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом, в частности состояние реформ, призванных приблизить Украину к стандартам НАТО.

Также речь шла об урегулировании ситуации на востоке Украины в рамках Минского формата, возвращение российской делегации в ПАСЕ и необходимость освобождения пленных украинских моряков.

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Глава государства подтвердил неизменность стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры.