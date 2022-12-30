Зеленский провел телефонный разговор с премьером Греции

30 декабря, 20:16
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Гарант поблагодарил его за поддержку Украины.

Разговор состоялся в пятницу, 30 декабря. По словам президента, в ходе беседы он выразил благодарность греческому народу за оборонную поддержку в текущем году.

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«Пообщался по телефону с премьер-министром Греции. Поблагодарил за теплые пожелания для украинского народа и оборонную поддержку в текущем году», — говорится в сообщении.

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Кроме этого Зеленский заявил, что вместе с Мицотакисом удалось прийти к договоренностям в сотрудничестве на следующий год.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Греция Владимир Зеленский Война России против Украины

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