Зеленский провел непротокольный разговор с Макроном: о чем говорили 30 августа, 14:20 Зеленский провел непротокольный разговор с Макроном (Фото:ОП; REUTERS / Lisi Niesner)

В ночь на вторник, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел непротокольный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в комментарии РБК-Украина.

Как пишет издание, в ходе беседы лидеры двух стран обсудили миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС, ее хронологию, логистику и особенно вопросы безопасности.



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Кроме того, сообщается, что во вторник, 30 августа, во второй половине дня Зеленский может провести встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, возглавляющим миссию организации на ЗАЭС.



Как сообщалось, сегодня миссия МАГАТЭ в составе 14 экспертов прибыла в Киев.

По информации The Wall Street Journal, МАГАТЭ начнет свой визит на Запорожскую АЭС 31 августа. Миссия продлится 4 дня.

По данным издания, делегация МАГАТЭ может доставить на ЗАЭС запчасти, радиационные приборы и другие необходимые материалы.

Визит миссии МАГАТЭ, основной международной организации в области ядерной энергетики, начали обсуждать еще в начале августа с тех пор, как участились провокации РФ с обстрелами ЗАЭС.

На фоне этого Украина призвала ООН как можно быстрее направить миссию МАГАТЭ и установить на территории ЗАЭС демилитаризованную зону.

Россия же обвиняет в обстрелах Украину и отвергает призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом того, что якобы она «защищает» ЗАЭС от провокаций.

Организация Объединенных Наций заявила о готовности содействовать визиту инспекторов МАГАТЭ в Запорожье из Киева, но Россия настаивала, что миссия должна идти не через Киев.

Наконец, 19 августа российский диктатор Владимир Путин в разговоре с французским президентом Эмануэлем Макроном пообещал допустить миссию ООН на Запорожскую АЭС «на тех условиях, которые обсуждались ранее». 23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.

26 августа стало известно, что МАГАТЭ готовит экстренный визит на ЗАЭС на следующую неделю. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что возглавит миссию.

До этого Гросси провел переговоры с украинскими дипломатами в Вене, российскими чиновниками и представителями Росатома в Стамбуле и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже для обсуждения приготовления.

«Присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью на площадке и снизить риск серьезной ядерной аварии в Европе», — считает Гросси.

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