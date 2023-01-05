Зеленский провел телефонные переговоры с Эрдоганом

5 января, 17:22
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Владимир Зеленский провел переговоры с турецким коллегой Реджеп Тайип Эрдоганом (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский провел переговоры с турецким коллегой Реджеп Тайип Эрдоганом (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 5 января, провел переговоры с турецким коллегой Реджеп Тайип Эрдоганом. Лидеры обсудили оккупацию украинской ЗАЭС, обмен пленными между Украиной и РФ, а также зерновое соглашение.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

«Побеседовал с президентом Турции Эрдоганом. Затронули темы сотрудничества безопасности, в частности в отношении ЗАЭС — захватчиков там не должно быть, обмена военнопленными, развития зернового соглашения», — говорится в сообщении.

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Зеленский добавил, что был рад услышать, что Турция готова участвовать в реализации Формулы мира, предложенной Украиной.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1611016069224726529
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Ранее Эрдоган созвонился с российским диктатором Владимиром Путиным. Президент Турции призвал главу кремлевского режима к объявлению одностороннего прекращения огня в Украине.

По словам турецкого лидера, Анкара готова и дальше быть активным посредником между Киевом и Москвой.

https://www.youtube.com/embed/b5OrFJUZV94
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Переговоры Российская агрессия Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский

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