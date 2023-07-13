«Должен принести хорошие плоды». Зеленский провел совещание по итогам саммита НАТО 13 июля, 21:37 Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг (Фото:пресс-служба Офиса президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 13 июля, провел совещание по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

В Telegram Зеленский сообщил, что на совещании присутствовали «команда международников, правительство, офис».

«Каждую договоренность для Украины с партнерами в Вильнюсе теперь переводим в наши конкретные шаги, чтобы договоренности стали конкретными результатами. Хороший саммит должен принести и хорошие плоды», — пишет он.

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Президент добавил, что Киев будет готовить содержание для работы Совета Украина — НАТО. Также украинская сторона готовит заключение договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Украины на пути в НАТО и почву для следующего саммита НАТО — в Вашингтоне.

11−12 июля в Вильносе состоялся саммит НАТО, в котором приняли участие лидеры 31 страны-члена Альянса, включая президента США Джо Байдена. Дополнительно были приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

По итогам встречи в совместном коммюнике страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом путь в НАТО сократился с «двух шагов» до «одного». Также Лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

12 июля Зеленский заявил, что Украина получит приглашение стать участником НАТО после окончания войны.