«Сильнейшее партнерство в истории». Зеленский провел разговор с новым британским премьером Энди Бернемом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Энди Бернемом, который в понедельник, 20 июля, официально стал новым премьер-министром Великобритании.

Об этом Зеленский сообщил в публикации в своем Telegram-канале.

«Украина и Британия смогли выстроить сильнейшее партнерство в истории отношений между нашими государствами», — отметил Владимир Зеленский.

Реклама

Он заверил, что Киев и Лондон продолжат работать над расширением этого партнерства.

Также Владимир Зеленский и Энди Бернем договорились в ближайшее время провести встречу и обсудить дальнейшее сотрудничество, в частности работу в рамках Антибаллистической коалиции.

17 июля Энди Бернем официально возглавил Лейбористскую партию Великобритании, а 20 июля — стал седьмым за 10 лет премьер-министром страны.

В видеообращении, записанном еще до официального вступления в должность, Бернем сообщил журналистам, что первыми позвонит президентам США и Украины Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому.

Предшественник Бернема Кир Стармер 20 июля выступил с прощальной речью, в которой заявил, что покидает пост с достоинством. Несколько дней назад, 16 июля, он совершил свой последний визит в Киев в качестве премьер-министра.