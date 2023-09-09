Зеленский обсудил с принцем Саудовской Аравии укрепление сотрудничества между странами 9 сентября, 02:29 Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом, во время которого обсудил вопрос сотрудничества между странами и укрепление диалога.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Лидеры государств обсудили актуальные вопросы взаимодействия между Украиной и Королевством Саудовской Аравии в продолжении их диалога, что было начато во время двусторонней встречи в Джидде 19 мая.

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«Владимир Зеленский выразил благодарность Наследственному принцу Мухаммаду бин Салману аль Сауду за последовательную поддержку всех мирных усилий», — говорится в публикации.

Также отмечается, что украинский президент «особо отметил» успешное проведение в Саудовской Аравии 5 августа второй встречи советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств стран мира по ключевым принципам украинской «формулы мира».

Мирный саммит в Саудовской Аравии: что известно

5−6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) прошли двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых принимали высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. В саммите принимали участие в частности и представители Индии и Китая. А вот Россию туда не пригласили.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что задача переговоров в Джидде — распределить между странами-участниками пункты украинской формулы мира.

Это уже вторая такая встреча — предыдущая проходила в июне в датском Копенгагене.

В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.