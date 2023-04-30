Зеленский обсудил с Макроном потребности Украины в оружии

30 апреля, 16:40
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Зеленский поговорил по телефону с Макроном (Фото:Офис президента Украины)

Зеленский поговорил по телефону с Макроном (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 30 апреля, провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский рассказал Макрону о ситуации на фронте и перспективах ее развития в мае-июне.

Зеленский также акцентировал внимание на первоочередных потребностях украинских сил обороны.

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Президенты договорились о дополнительных решениях по оборонной помощи, которые усилят потенциал Украины на поле боя.

«Скорость и конкретность реагирования — это очень важно, это значительно усиливает наши возможности. Ценим подтверждение Францией предоставления нашим ВСУ мощного бронетанкового пакета», — подчеркнул Зеленский.

«Сейчас, в этом разговоре, господин президент подтвердил для Украины поставки именно того, с чем я обращался к нему в предыдущем разговоре», — добавил глава Украинского государства в вечернем видеообращении.

Отдельное внимание во время разговора было посвящено подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе, на котором Киев ожидает конкретных решений по гарантиям безопасности и подготовке процедуры приглашения Украины в НАТО.

Собеседники также обсудили взаимодействие в работе с другими международными партнерами по консолидации их поддержки украинской формулы мира и скоординировали позиции накануне важных международных мероприятий.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Франция Россия-Франция Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Офис президента Украины Война России против Украины

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