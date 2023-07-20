Зеленский провел первые в истории двусторонних отношений переговоры с премьером Эфиопии 20 июля, 21:56 Владимир Зеленский (Фото:Zelenskiy/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в четверг, 20 июля, провел телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али.

Об этом сообщает пресс-служба президента в Telegram.

«Во время первого в истории двусторонних отношений телефонного разговора с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али рассказал об одностороннем выходе России из Черноморской зерновой инициативы, незаконной блокировке судоходства, обстрелах портовой и энергетической инфраструктуры Украины», — говорится в сообщении.

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Зеленский сообщил, что в рамках Черноморской зерновой инициативы Украина отправила в Эфиопию около 300 тысяч тонн продовольствия и еще 90 тысяч тонн зерна в рамках отдельной инициативы Grain from Ukraine.

Президент добавил, что Украина до сих пор готова оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. Он подчеркнул, что Киев заинтересован развивать двусторонние отношения с Эфиопией в области безопасности, цифровизации и других сферах.

Зеленский также обсудил с премьером Эфиопии подготовку к Глобальному саммиту мира.

16 июня лидеры шести африканских стран прибыли в Киев и выступили с новой инициативой по миру в Украине. Она предусматривает начало «переговоров» с Россией, даже если оккупационные войска не покинут территории Украины.

Тогда Зеленский пригласил лидеров стран Африки присоединиться к Глобальному саммиту мира на основе украинской формулы мира.

В Офисе президента подчеркнули, что Украина готова выслушать все формулы мира, которые предлагают другие государства, но примененной может быть только украинская.

17 июня делегация приехала в Москву, где президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал российского диктатора Владимира Путина вернуться к мирным переговорам с Украиной и прекратить войну.