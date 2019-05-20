Зеленский провел первую встречу с иностранными дипломатами в статусе президента Украины Вчера, 13:56 2017 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Владимира Зеленского Зеленский пообещал, что мир будет гордиться Украиной Пресс-служба Владимира Зеленского

Новоизбранный президент Владимир Зеленский после инаугурации встретился с главами иностранных делегаций и послами иностранных государств.

Как сообщили в пресс-службе главы украинского государства, он поблагодарил представителей стран за визит в Киев.

«Чувствую благодарность за то, что вы в очень короткий срок смогли приехать к нам. Спасибо международным партнерам за помощь в проведении честных выборов. Вместе мы доказали, что Украина — демократическое государство. Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное — в борьбе с российской агрессией», — сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что количество международных партнеров Украины будет расти, а «Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой все гордятся».

Новоизбранный президент завершил свою речь на английском. Он пообещал, что Украина будет иметь славу по всему миру.

Это первая встреча Зеленского с дипломатами в качестве президента Украины. На встрече также присутствовала и его супруга — Елена Зеленская.

Напомним, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Он также заявил о роспуске Рады.

На инаугурацию Зеленского прибыли дипломаты из более 60 стран, среди них — пять президентов.