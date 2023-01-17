Перед Рамштайном. Зеленский провел переговоры со Штайнмайером 17 января, 16:59 Переговоры Владимира Зеленского с Франком-Вальтером Штайнмайером (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 17 января, провел видеопереговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Глава государства сообщил в Facebook, что обсудил со Штайнмайером ситуацию на фронте, необходимость наращивать оборонную помощь Украине и реализацию украинской формулы мира. Он поблагодарил Германию за помощь украинцам и поддержку вынужденных переселенцев.



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«Украина ценит принятые в начале этого года важные оборонные решения руководства Германии, а также весомую поддержку в гуманитарной, финансовой и оборонной сферах с самого начала полномасштабного вторжения России», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщает Офис президента, Зеленский также сказал, что переданная Германией система IRIS-T очень хорошо показала себя при защите украинского неба. Он отметил решение передать Украине ЗРК Patriot и БМП Marder.

Ранее агентство Reuters сообщило, что партнеры Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца в Давосе, чтобы тот разрешил поставку танков Leopard Украине. О передаче роты Leopard защитникам Украины 11 января первым объявил президент Польши Анджей Дуда.

Инфографика: NV

20 января состоится восьмая встреча в формате Рамштайн, на которых представители около 50 стран обсуждают военную помощь Украине.



Штайнмайер 25 октября впервые с начала полномасштабной войны посетил Украину. После визита он заявил, что «все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии».

В апреле появилась информация, что президент Владимир Зеленский якобы не захотел встречаться со Штайнмайером в Киеве из-за тесных связей последнего с Россией. Штайнмайер тогда заявил, что был готов приехать в Киев вместе с коллегами из Польши и стран Балтии, но, по его словам, «в Киеве этого не хотели».



Вскоре Зеленский заявил, что ни президент Германии, ни его офис официально не обращались к Киеву по поводу визита в Украину. Замглавы ОП Андрей Сибига сказал, что информация о нежелании Украины принять президента Штайнмайера была «протокольным недопониманием».