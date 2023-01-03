Зеленский обсудил с Сунаком помощь, которая позволит «приблизить победу уже в этом году»

3 января, 17:04
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 3 января, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Глава государства написал в Twitter, что обсудил с Сунаком военное сотрудничество. Они договорились активизировать усилия для «приближения победы уже в этом году».

«Есть конкретные решения для этого», — добавил Зеленский.

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В офисе британского премьера пока не сообщали подробности переговоров.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1610281781026033666

Ранее Риши Сунак пообещал полностью поддерживать Украину и призвал не верить слухам о возможном сокращении помощи со стороны Британии.

В британском правительстве сообщали, что в следующем году Соединенное Королевство передаст Украине несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму около 250 миллионов фунтов (около 286 миллионов евро).

https://www.youtube.com/embed/wJH6Pl6kdeg
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Великобритания Военная помощь Поставки оружия Владимир Зеленский Поддержка Украины Украина-Великобритания Война России против Украины Риши Сунак

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