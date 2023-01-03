Зеленский обсудил с Сунаком помощь, которая позволит «приблизить победу уже в этом году» 3 января, 17:04 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 3 января, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Глава государства написал в Twitter, что обсудил с Сунаком военное сотрудничество. Они договорились активизировать усилия для «приближения победы уже в этом году».



«Есть конкретные решения для этого», — добавил Зеленский.



Видео дня

В офисе британского премьера пока не сообщали подробности переговоров.

Ранее Риши Сунак пообещал полностью поддерживать Украину и призвал не верить слухам о возможном сокращении помощи со стороны Британии.

В британском правительстве сообщали, что в следующем году Соединенное Королевство передаст Украине несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму около 250 миллионов фунтов (около 286 миллионов евро).