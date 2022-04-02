Зеленский провел переговоры с президентом Латвии, обсудили военные преступления РФ в Украине

2 апреля, 15:53
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эгилс Левитс (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эгилс Левитс (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. В частности лидеры стран обсудили военные преступления, которые совершает Россия в Украине.

Война России против Украины — главные события 2 апреля

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Twitter.

«Провел переговоры с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Сообщил о ходе противодействия агрессии РФ, о ее военных преступлениях. Согласились: все виновные должны быть наказаны! Поблагодарил за весомую поддержку со стороны народа Латвии. Ценим каждого надежного друга и союзника в борьбе с агрессией РФ», — написал президент Украины.

Видео дня
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1510225562085859330
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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Латвия Украина Владимир Зеленский Эгил Левитс

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