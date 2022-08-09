Сотрудничество с Африкой. Зеленский провел первые в истории двусторонних отношений переговоры с президентом Конго 9 августа, 16:55 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Во вторник, 9 августа президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Республики Конго Феликсом Чисекеди, это первые переговоры двух президентов в истории Конго-Украина.

«Провел разговор с президентом Республики Конго. Во время первых в истории Конго-Украина переговоров подчеркнул необходимость преодолеть продовольственный кризис, вызванный агрессией РФ в отношении Украины», — написал он в Twitter.

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Глава государства заявил о важности поддержки Украины со стороны Конго, в частности, в ООН.

«Настроен на углубление сотрудничества с Африкой», — заявил Зеленский.

В Стамбуле в среду, 13 июля, прошла первая четырехсторонняя встреча по вопросу разблокирования черноморского экспорта украинского зерна, в которой принимали участие представители Украины, России, Турции и ООН.

Министр обороны Турции сообщил, что делегации договорились о создании координационного центра в Стамбуле и согласовали «основные технические вопросы», в том числе «совместный контроль в пунктах отправления и прибытия».

Страна-агрессор Россия умышленно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует экспорту по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам, железнодорожной инфраструктуре и даже полям с зерном, провоцируя поджоги. Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну против Украины, в обмен на разблокировку украинских портов.

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