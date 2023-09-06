Производство машин для разминирования и офис в Николаеве. Зеленский раскрыл детали переговоров с премьером Дании 6 сентября, 19:38 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая прибыла в Киев в среду, 6 сентября, обсудили 12-й пакет помощи в сфере обороны.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с Фредериксен.

«В Дании продолжается тренировка наших украинских пилотов для F-16. У украинских военных задача — как можно быстрее подготовить необходимую инфраструктуру в нашей стране. И это одна из ключевых задач, которые должны сейчас выполнить силы обороны», — подчеркнул глава государства.



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Президент отметил, что они также подняли вопрос расширения возможностей тренировки украинских воинов и ускорения интеграции современных истребителей в защите Украины.



«У нас есть договоренности по локализации производств машин разминирования. Я сегодня тоже поднимал этот вопрос с премьер-министром Дании. Может, мы сможем поработать в этом направлении и с датскими компаниями», — отметил Зеленский.



Зеленский предложил Дании и ее компаниям принять участие в Форуме оборонных индустрий, который состоится этой осенью.



Глава государства сказал, что обсудил с Фредериксен ситуацию на поле боя, очередной теракт страны-агрессора России в Константиновке, российские удары по морским портам Украины и возможности защиты инфраструктуры.



Кроме того, он добавил, что 9 сентября в Николаеве будет открыт офис посольства Дании в Украине.



«Это чрезвычайно важный пример, реально образец того, как солидарность способна работать ради восстановления жизни, защиты людей», — подчеркнул Зеленский.

В среду, 6 сентября, в Украину прибыла премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Во время визита в Киев она выступила в Верховной Раде на заседании парламента.

Зеленский встречался с премьер-министром Дании во время его визита в страну в середине августа. Тогда была озвучена договоренность о передаче Киеву истребителей F-16.

