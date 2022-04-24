Зеленский провел разговор с Эрдоганом. Обсудили эвакуацию из Мариуполя и гарантии безопасности для Украины 24 апреля, 14:47 Цей матеріал також доступний українською Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский во время визита президента Турции в Киев, 3 февраля 2022 года (Фото:Пресс-служба ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 24 апреля, провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Об этом он сообщил в Twitter.

«Накануне его [Эрдогана] переговоров с [российским диктатором Владимиром] Путиным отметил необходимость немедленной эвакуации гражданских из Мариуполя, в частности из Азовстали, немедленного обмена заблокированных военных», — заявил Зеленский.

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Также они обсудили переговорный процесс, согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины. Лидеры подняли вопросы, связанные с ее обороноспособностью и с оказавшейся под угрозой из-за блокирования судоходства в Черном море глобальной пищевой безопасностью.

Ранее Эрдоган заявил, что в ближайшие дни планирует провести телефонные переговоры с Зеленским и Путиным. Турецкий лидер пытается выступать посредником в диалоге между президентом Украины и российским диктатором во время полномасштабной войны.

В Турции 29 марта состоялись переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила о подробностях идеи новой системы гарантий безопасности для Украины. 2 апреля представитель украинской делегации на переговорах Давид Арахамия заявил, что встреча Зеленского и Путина с высокой вероятностью состоится именно в Турции.



Однако после того, как мир увидел зверства, которые оккупанты совершали на временно захваченных территориях, в частности, в Киевской области, переговоры между делегациями проходят «крайне тяжело». Зеленский предупредил: убийство защитников в Мариуполе поставит точку в переговорах с РФ.



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