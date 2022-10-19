Зеленский во время переговоров с Эрдоганом высоко оценил сотрудничество Украины и Турции и в сфере безопасности
Зеленский отметил особую роль Турции в зерновой инициативе и ее продлении (Фото:пресс-служба президента Украины)
Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с турецким лидером Реджеп Тайип Эрдоганом высоко оценил взаимодействие Украины и Турции в сфере безопасности.
«Продолжил дружеский диалог с президентом Турции Эрдоганом. Поблагодарил за твердую позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», — пишет Зеленский в Twitter.
Зеленский отметил особую роль Турции в зерновой инициативе и ее продлении.
«Высоко оценил взаимодействие Украины и Турции в сфере безопасности», — пишет он.
С начала вторжения РФ Турция пыталась взять на себя роль основного посредника в переговорах Украины и России.
Турция не вводила жестких санкций против России, однако турецкие компании поставляют вооружение Украине, в частности беспилотники Байрактар, и отказываются отправлять оружие в Россию.