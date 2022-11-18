Зерно и гуманитарная помощь. Зеленский поблагодарил Гутерриша за поддержку украинских инициатив
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность генсеку ООН Антониу Гутерришу за лидерство по продолжению Черноморской зерновой инициативы.
Также глава государства поблагодарил генсека ООК за поддержку украинской гуманитарной инициативы #GrainFromUkraine.
«Украина будет оставаться гарантом мировой безопасности. Благодарны за участие Генсека ООН в работе украинского Координационного совета по защите детей», — добавил президент.