Зерно и гуманитарная помощь. Зеленский поблагодарил Гутерриша за поддержку украинских инициатив

«Украина будет оставаться гарантом мировой безопасности. Благодарны за участие Генсека ООН в работе украинского Координационного совета по защите детей», — добавил президент.

Также глава государства поблагодарил генсека ООК за поддержку украинской гуманитарной инициативы #GrainFromUkraine.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность генсеку ООН Антониу Гутерришу за лидерство по продолжению Черноморской зерновой инициативы.

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