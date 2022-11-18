Зерно и гуманитарная помощь. Зеленский поблагодарил Гутерриша за поддержку украинских инициатив

18 ноября, 00:19
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность генсеку ООН Антониу Гутерришу за лидерство по продолжению Черноморской зерновой инициативы.

Также глава государства поблагодарил генсека ООК за поддержку украинской гуманитарной инициативы #GrainFromUkraine.

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«Украина будет оставаться гарантом мировой безопасности. Благодарны за участие Генсека ООН в работе украинского Координационного совета по защите детей», — добавил президент.

Видео дня

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1593348902647914498?s=20&t=wfVxtsZWq_l9QzrgJUdw5Q
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   ООН Зерно Война в Украине Владимир Зеленский Антонио Гутерриш Война России против Украины

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