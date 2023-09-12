Зеленский проведет встречу с премьером Израиля в ближайшие дни 12 сентября, 22:27 Владимир Зеленский (Фото:Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard/via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Нью-Йорке в ближайшие дни.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Он уточнил, что встреча пройдет во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

Других деталей посол не уточнил.

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7 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они обсудили возможные пути поддержки Украины со стороны Израиля в противостоянии вторжению страны-агрессора России.

14 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с израильским коллегой Эли Коэном. 18 августа стало известно, что Израиль по распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаньяху продолжает социальную и медицинскую помощь вынужденным украинским переселенцам как минимум до конца года.

