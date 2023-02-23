Байден 24 февраля проведет онлайн-саммит с Зеленским и лидерами G7 23 февраля, 22:01 Джо Байден в Варшаве 21 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Президент США Джо Байден в пятницу, 24 февраля, проведет онлайн-переговоры с другими лидерами Большой семерки и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в четверг, 23 февраля, передает CNN.

Встреча будет посвящена координации усилий по поддержке Украины и привлечению России к ответственности за полномасштабную войну.



«Мы вместе работаем над тем, чтобы предоставить Украине необходимую помощь в сфере безопасности, экономическую, гуманитарную и энергетическую», — отметила спикер.

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Ранее 23 февраля министры финансов и центральных банков G7 по итогам встречи в индийском Бангалоре приняли совместное заявление, в котором заявили, что увеличивают обязательства по бюджетной и экономической поддержке Украины в 2023 году до 39 млрд долларов, исходя из нужд украинского правительства.

Визит Джо Байдена в Киев 20 февраля стал первым приездом президента США в Украину за 15 лет.

Байден объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил с президентом Владимиром Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия.

Ранее Kyodo сообщало, что премьер-министр Японии Фумио Кисида пригласит президента Украины Владимира Зеленского принять участие в онлайн-саммите G7 24 февраля. Цель встречи — подтвердить поддержку Киева, продлить санкции против России и продемонстрировать единство группы.