Не затягивать войну до зимы. Зеленский просит США ускорить поставки большего количества оружия — Politico

27 июля, 00:38
Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский призвал США в ближайшие недели передать Украине как можно больше военной помощи. Это нужно, чтобы не затягивать военные действия до начала зимы.

Об этом заявил руководитель комитета палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам Адам Смит, пишет Politico.

По словам Смита, украинские официальные лица заявили, что хотят достичь мирного соглашения с россиянами, но сначала Украина должна вернуть себе захваченные земли.

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«Помогите им сейчас больше. Следующие три-шесть недель имеют решающее значение», — сказал он, передав основное сообщение, услышанное от Зеленского.

"Пока еще лето, зимние месяцы быстро приближаются. Более низкие температуры и строгие условия замедлят боевые действия до войны на истощение, которая в основном приносит пользу России. Больше поддержки сейчас – до того, как силы Владимира Путина зафиксируют свои успехи – гораздо лучше, чем помощь позже», - сказал Зеленский.

Отмечается, что сейчас в США предмет разногласий – какое оружие предоставить Украине?

В частности, администрация Байдена не хочет отправлять в Украину оружие большой дальности — например, армейский тактический ракетный комплекс (ATACMS) или беспилотники MQ-1C Grey Grey Eagle – из-за опасений эскалации конфликта.

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Сам Смит поддерживает «предоставление Украине ATACMS, некоторых ракет большей дальности и беспилотников большей дальности».

Другие члены CODEL, такие как член палаты представителей Майк Вальц (республиканец от штата Флорида), предложили США направить в Украину военных советников для помощи в планировании и логистике.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Военная помощь Украина-США Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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