Зеленский просил у США новые вооружения — американский сенатор
Американский сенатор-республиканец Роберт Портман заявил, что Владимир Зеленский на встрече с ним рассказал о потребности украинской армии в новых системах вооружений.
Во время выступления в Сенате Портман сказал, что Зеленский откровенно говорил о храбрости украинских войск, а также о российской пропаганде вдоль восточной границы и способах противостоять ей.
Сенатор положительно отозвался о Зеленском и отметил, что «впечатлен от встречи» с ним, а также назвал беседу продуктивной.
«Мы разговаривали около часа и обсудили широкий спектр тем», — сказал он.
Также сенатор рассказал о своей беседе с новым начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком.
«У нас был открытый и обстоятельный разговор о том, чем Соединенные Штаты могут помочь. Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете по делам Вооруженных сил и администрацией (Дональда) Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился», — отметил Портман.
Напомним, 23 мая Сенат США предложил в оборонном бюджете на 2020 год увеличить до $300 миллионов и существенно расширить помощь Украине в области безопасности.
В 2019 году Конгресс США выделил $250 миллионов на оборонные нужды Украины.