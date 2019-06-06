Зеленский просил у США новые вооружения — американский сенатор Сегодня, 09:47 Цей матеріал також доступний українською Rob Portman/Twitter Сенатор Портман рассказал, что Зеленский попросил у Вашингтона новые вооружения Rob Portman/Twitter

Американский сенатор-республиканец Роберт Портман заявил, что Владимир Зеленский на встрече с ним рассказал о потребности украинской армии в новых системах вооружений.

Во время выступления в Сенате Портман сказал, что Зеленский откровенно говорил о храбрости украинских войск, а также о российской пропаганде вдоль восточной границы и способах противостоять ей.



Сенатор положительно отозвался о Зеленском и отметил, что «впечатлен от встречи» с ним, а также назвал беседу продуктивной.

«Мы разговаривали около часа и обсудили широкий спектр тем», — сказал он.

Также сенатор рассказал о своей беседе с новым начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком.

«У нас был открытый и обстоятельный разговор о том, чем Соединенные Штаты могут помочь. Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете по делам Вооруженных сил и администрацией (Дональда) Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился», — отметил Портман.

Напомним, 23 мая Сенат США предложил в оборонном бюджете на 2020 год увеличить до $300 миллионов и существенно расширить помощь Украине в области безопасности.

В 2019 году Конгресс США выделил $250 миллионов на оборонные нужды Украины.