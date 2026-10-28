«Может говорить обо мне что угодно, но не об Украине». Зеленский объяснил откровенный тон ответов Трампу

Во время общения с журналистами 27 октября Зеленского спросили, как он относится к резким высказываниям Трампа про Украину и о себе.

«Как я к этому отношусь? Спокойно. Свобода слова — она ведь не только в Украине, в Америке тоже. Президент Трамп может говорить, что он хочет, лично обо мне, но не об Украине. Когда он говорит что-то об Украине, я отвечаю, потому что имею такую ​​ответственность — защищать наше государство», — заявил он.

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Отдельно Зеленский остановился на своей риторике по этому вопросу.

«Относительно моей риторики: если о чем-то или о ком говорить очень осторожно, то для достижения результата нужно длительное время. Но это если это время у вас есть. К примеру, у вас есть соответствующее количество антибаллистики. Ну что-то там отключается или что-то происходит с дизелем — можно так тихонько, осторожно отправлять сигналы. А когда вы живете с ночи до ночи — а теперь уже и днем ​​постоянные удары — и у вас дефицит антибаллистики, а еще что-то отключается, то у вас просто нет времени на „тихие сигналы“. Вы хотите, чтобы проблему заметили, отреагировали и разрешили. И я выбираю путь, который есть — говорю прямо и откровенно», — отметил Зеленский.

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Также президент Украины заявил, что в этом вопросе он является «инструментом, которым Украина должна пользоваться».

«Я являюсь одним из инструментов, которым Украина должна пользоваться. И все. Я к этому отношусь совершенно технологично. Я могу сделать так, чтобы Украину заметили, и проблему маленькую или большую услышали прямо сейчас. От этой скорости зависит очень многое. У меня хорошие и конструктивные отношения с президентом Трампом, были отличные встречи с президентом, с его командой. Но это не значит, что за конструктивным диалогом кто-то не будет обращать внимание на деструктивные шаги. И я говорю это открыто», — подытожил он.

10 октября президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в том, что тот мог завершить войну, но не сделал этого. Он заявил, что Украина должна избрать нового президента, который договорится о завершении войны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ответ написал, что украинский народ поддерживает Зеленского и именно народ имеет право решать.

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«Заявления из-за границы лишь подтверждают, что он хорошо выполняет свою работу», — отметил глава МИД Украины.

11 октября Зеленский заявил, что в случае, если российский диктатор Владимир Путин согласится на прекращение огня на 60 дней, Украина проведет выборы.

12 октября в Кремле отказались обеспечить перемирие на 60 дней для проведения выборов в Украине.

15 октября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что лидеры ЕС планируют призвать президента Украины Владимира Зеленского смягчить публичную критику президента США Дональда Трампа, опасаясь дальнейшего ухудшения отношений между Киевом и Вашингтоном.

18 октября президент Владимир Зеленский заявил, что сообщение с сигналом ограничить работу Starlink и Starshield для Украины поступило от правительства США.

«Сообщение поступило от правительства. Я не знаю, от кого именно (…). Это было сообщение от американского правительства об ограничении этой скорости и технически это сделала компания SpaceX», — заявил Зеленский

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22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп безосновательно обвиняет Украину в повышении мировых цен на топливо.

18 жовтня Дональд Трамп у дописі в соцмережі Truth Social розкритикував українські удари по нафтопереробних підприємствах у Росії, стверджуючи, що вони шкодять світовому ринку дизельного пального. Також Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського в небажанні завершувати війну.

Володимир Зеленський у відповідь наголосив, що Київ дав позитивну відповідь на кожну пропозицію щодо припинення вогню і що Україна «ніколи не хотіла цієї війни».