«Не имеет оправдания». Зеленский назвал убийство экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ «ужасным актом насилия»

8 июля, 13:44
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на убийство экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, назвав это «ужасным актом насилия».

«Ужасная новость о жестоком убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Выражаю свои глубокие соболезнования его семье и народу Японии в это тяжелое время», — написал он в Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1545351346861359104

По его словам, «такой ужасный акт насилия не имеет оправдания».

В пятницу, 8 июля, после покушения скончался экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 67-летний Абе скончался в одной из больниц.

Покушение на него было совершено утром 8 июля в городе Нара. Он получил огнестрельное ранение в правую часть шеи.

Экс-премьер-министр госпитализирован, но не смогли спасти жизнь.

Полиция задержала стрелка. По данным телеканала Nihon TV, это 41-летний бывший служащий морских сил самообороны страны Тецуя Ямагами.

Как сообщали местные СМИ и полиция, бывший военный несколько раз выстрелил в Абе из пистолета, когда тот выступал с речью на митинге в рамках предвыборной кампании в верхнюю палату парламента. Задержанный заявил, что недоволен политикой Абе и им самим, и потому собирался его убить.

Синдзо Абэ занимал должность премьер-министра Японии в 2006—2007 и 2012—2020 годах, он проработал дольше всего на этом посту в истории страны.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Япония Убийства Владимир Зеленский

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