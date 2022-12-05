«Мир — не врач, Путин — не пациент». Зеленский ответил на призывы к переговорам с Россией 5 декабря, 10:53 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на призывы к переговорам со страной-агрессором РФ.

Financial Times пишет, что уже появляются слабые призывы к переговорам с Россией, однако их Зеленский отклоняет.

«Мир — не врач с большим опытом, не врач Путина, и Путин — не пациент этого мира», — сказал он.

Видео дня

В материале сказано, что Зеленский неоднократно пытался дозвониться Путину накануне вторжения. Он хотел сказать ему, что это будет «большая ошибка, большая трагедия», но Путин не отвечал на его звонки.

«Мы боремся с сумасшедшими», — сказал Зеленский о российском руководстве.

Глава государства категоричен: Украина должна освободить все свои территории от российской оккупации, иначе война просто возобновится позже.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».