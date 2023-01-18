Зеленский: Передача Украине ЗРК Patriot от Нидерландов — это только начало

18 января, 00:53
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Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Анонс передачи ЗРК Patriot от Нидерландов Украине только начало. В настоящее время продолжается работа над новыми решениями по усилению ПВО.

Об этом в ходе обращения сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня прозвучала очень важная новость от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Новость фактически в продолжении наших с ним недавних переговоров. Украине будет предоставлена еще одна батарея Patriot — спасибо, Марко! То есть уже есть три гарантированные батареи. Но это только начало. Работаем над новыми решениями по укреплению нашей ПВО», — подчеркнул Зеленский.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Нидерланды Военная помощь Война в Украине Война России против Украины

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